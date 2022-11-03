Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Кременчук, Спорт, Кременчук

47 сейвів допомогли Дніпру обіграти Кременчук

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 201

 Команди наздоганяють лідера 

Вчора, 2 листопада, шат-аут Захарченко допоміг «Дніпру» вдруге в сезоні здолати хокейний клуб  «Кременчук».

Херсонський «Дніпро» вдруге у сезоні переграв лідера сезону «Кременчук» у основний час, а найкращий воротар жовтня за версією ліги Едуард Захарченко відбив чотири десятки кидків!

«Дніпро» (Херсон) - «Кременчук» – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайба: 1:0 – Д.Попережай (Ратушний, Захарченко, – більш.), 34:47.

«Дніпро»: Захарченко; Лесніков – Ратушний, Гребеник – Портной, Бойко – Сичінський; Д.Попережай – М.Дворник – Целогородцев, Олійник - Кобильник – Щербак, О.Койда – Тищенко – Ревука, Цюра. Тренер – Олександр Бобкін

«Кременчук»: Макаренко; Матусевич – Ісаєнко, Ігнатенко – Кругляков, Максименко – Варава, Абдуллаєв - Середницький; Лялька – Кривошапкін – Сенік, Сібілевич – Кривенко – Т.Савицький, Геворкян – Б.Андрющенко – С.Тимченко, Федоров – Гніденко - Брага. Тренер – Олександр Савицький. Арбітри – О.Рябіков, В.Качан; лайнсмени – І. Гєрілов, А.Береговенко.

2 листопада. Калуш. Льодова арена. Без глядачів.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 43 від 27 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

Всі pdf

Вверх