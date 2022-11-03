47 сейвів допомогли Дніпру обіграти Кременчук

Вчора, 2 листопада, шат-аут Захарченко допоміг «Дніпру» вдруге в сезоні здолати хокейний клуб «Кременчук».
Херсонський «Дніпро» вдруге у сезоні переграв лідера сезону «Кременчук» у основний час, а найкращий воротар жовтня за версією ліги Едуард Захарченко відбив чотири десятки кидків!
«Дніпро» (Херсон) - «Кременчук» – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Шайба: 1:0 – Д.Попережай (Ратушний, Захарченко, – більш.), 34:47.
«Дніпро»: Захарченко; Лесніков – Ратушний, Гребеник – Портной, Бойко – Сичінський; Д.Попережай – М.Дворник – Целогородцев, Олійник - Кобильник – Щербак, О.Койда – Тищенко – Ревука, Цюра. Тренер – Олександр Бобкін
«Кременчук»: Макаренко; Матусевич – Ісаєнко, Ігнатенко – Кругляков, Максименко – Варава, Абдуллаєв - Середницький; Лялька – Кривошапкін – Сенік, Сібілевич – Кривенко – Т.Савицький, Геворкян – Б.Андрющенко – С.Тимченко, Федоров – Гніденко - Брага. Тренер – Олександр Савицький. Арбітри – О.Рябіков, В.Качан; лайнсмени – І. Гєрілов, А.Береговенко.
2 листопада. Калуш. Льодова арена. Без глядачів.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер