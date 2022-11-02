На вулиці Юрія Руфа тимчасово закрили рух автотранспорту

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На вулиці Юрія Руфа (попередня назва — вулиця Леонова) тимчасово закрили рух автотранспорту до 30 листопада на ділянці від вулиці Ярмаркової до вулиці Салганної. Про це сповістила патрульна поліція міста. Причина – проведення аварійних робіт.

Безпека руху на цій ділянці буде забезпечена. Про зняття заборони повідомлять додатково.

Водії, враховуйте вищевказану інформацію, плануючи свої маршрути, будьте уважними за кермом, слідкуйте за дорожньою обстановкою та дотримуйтеся ПДР.