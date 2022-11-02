Дітей Кременчука кличуть взяти участь у конкурсі малюнків «СТОП насильству!»

У Кременчуці 1 листопада стартував міський конкурс малюнків «СТОП насильству!» до участі у якому запрошують дітей віком від 6 до 17 років. Про це повідомляє мерія.
Допускаються художні роботи, які відповідають тематиці конкурсу та закликають до подолання проявів домашнього насильства і насильства за ознакою статі. Кожна робота повинна містити заклик-слоган до подолання насильства: домашнє (за видами), за ознакою статі (ґендерно зумовлене). Техніка виконання робіт: гуаш, акварель, олівці, фломастери тощо.
Роботи повинні бути оформлені в паспарту з відомостями про автора (українською мовою):
Оцінюватимуть роботи з урахуванням трьох вікових категорій: 6-9, 10-13, 14-17 років.
Переможців та учасників нагородять спеціальними призами та відзнаками. Кращі роботи з 8 по 16 грудня будуть виставлені у вітрині Кременчуцької міської централізованої бібліотечної системи для дітей.
Приймаються роботи до 2 грудня включно за адресою: вулиця Миколи Залудяка, 14, кабінет 107. Телефон для довідок – 098-839-11-61.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер