У Полтаві 11-річний Олександр Дем’яненко врятував з пожежі свою 2-річну сестру

Сьогодні, 07:49 Переглядів: 85

У Полтаві 11-річний Олександр Дем’яненко врятував з вогню свою маленьку сестричку. 31 жовтня начальник Головного управління ДСНС України у Полтавській області Володимир Салогуб відзначив хлопця, інформація про це з'явилася у фейсбуці відомства. За свій геройський вчинок хлопець отримав грамоту Головного управління та цінний подарунок (планшет).

Уранці 20 жовтня у квартирі на 5 поверсі 9-поверхового житлового будинку у Полтаві виникла пожежа. Вогонь за лічені хвилини розповсюдився по всьому помешканню. У той час вдома були 11-річний Олександр та його дворічна сестра Кіру. Хлопчик швидко зреагував і виніс сестричку на вулицю. Так хлопцю вдалось врятувати від задухи самого себе і маленьку Кіру.

Малий Сашко не вважає себе героєм, він просто рятував із вогняної пастки свою маленьку сестричку. І пообіцяв з часом поповнити лави рятувальників.