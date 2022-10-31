250-й день повномасштабної війни: понад 600 знищених окупантів, 14 танків та 32 ББМ
Сьогодні, 10:01
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Триває 250-й день повномасштабної російсько-української війни
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення про втрати російських окупантів за час війни та минулу добу.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 жовтня орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 71820 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2686 (+14) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 5485 (+32) од.,
- артилерійських систем – 1728 (+4) од.,
- РСЗВ – 383 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 197 (+0) од.,
- літаків – 275 (+1) од.,
- гелікоптерів – 253 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1413 (+1) од.,
- крилаті ракети ‒ 352 (+0) од.,
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4128 (+8) од.,
- спеціальна техніка ‒ 154 (+0) од.
- Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках, - зазначають в Генштабі ЗСУ.
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