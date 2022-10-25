«Кремінь» заявився на Кубок ДЮФЛУ

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 209

МФК «Кремінь» подав заявку на участь в Кубку Дитячо-юнацької футбольної ліги. Стартують змагання 12 листопада. Про це «Телеграфу» повідомив заступник директора МФК «Кремінь» Антон Диндіков.

Перший етап — це ігри в групі в одне коло. Далі дві кращі команди з групи виходять в 1/8 і грають на виліт.

«Кремінь» бере участь 4 віковими категоріями:

U-17 (2006 р.н) тренер Олександр Янковський;

U-16 (2007 р.н) тренер Сергій Мурадян;

U-15 (2008 р.н) тренер Антон й Олександр Диндікови;

U-14 (2009 р.н) тренер Володимир Дичко та Олександр Поляков.

Розклад ігор для юнаків «Кременя».