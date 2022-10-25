«Кремінь» заявився на Кубок ДЮФЛУ

МФК «Кремінь» подав заявку на участь в Кубку Дитячо-юнацької футбольної ліги. Стартують змагання 12 листопада. Про це «Телеграфу» повідомив заступник директора МФК «Кремінь» Антон Диндіков.
Перший етап — це ігри в групі в одне коло. Далі дві кращі команди з групи виходять в 1/8 і грають на виліт.
«Кремінь» бере участь 4 віковими категоріями:
Розклад ігор для юнаків «Кременя».
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер