Кременчук попрощався з військовим та спортсменом Костянтином Черкаським

Сьогодні, 13 жовтня, у Міському палаці Кременчука попрощалися з молодшим сержантом Костянтином Черкаським. Костянтин Олександрович був інспектором прикордонної служби 2 категорії – водієм відділення повітряної розвідки відділу прикордонної служби «Мукачево». Серце військового зупинилося 10 жовтня у Житомирській області.
Костянтин Черкаський народився 12 грудня 1995 року у Кременчуці. З дитинства його та сестричок виховував батько. Після закінчення школи №30 вступив до Вищого професійного училища №7, де навчався його батько. Був призваний до лав Збройних сил України, де проходив строкову службу. З початку повномасштабної російсько-української війни був призваний по мобілізації у свою частину, де проходив стокову службу.
Попрощатися з Костянтином Черкаським до Міського палацу культури прийшли друзі, однокласники, викладачі.
— Пам'ятаю його батька, який у нас навчався на налагоджувальника автоматичних ліній агрегатних верстатів. Костя закінчив наше училище у 2016 році. Він навчався повних 5 років: три роки навчався за професією верстатник широкого профілю і два роки навчався здобуваючи фахову передвищу освіту... Яким запам’ятався? Він був добрим. Як всі хлопці «шустрий», був відповідальний. Був хлопець патріотичний.
Як випускник закладу допомагав завантажувати мішки з піском на початку повномасштабного вторгнення, допомагав із волонтерством, а потім пішов нас захищати, — розповів директор навчального закладу Микола Несен.
— Костя запам’ятався позитивним, із доброю посмішкою. Він активно займався спортом. І коли у нас були змагання у його день народження, то він навіть зранку у суботу прийшов підтримати честь закладу.
Костя проживав поруч з училищем. Знаєте, ті хто поруч живуть завжди запізнюються. Зранку коли йому телефонувала, що він проспав, то через 15 хвилин, він вже був на місці у класі.
Коли прийшов після армії сказав, що дуже вдячний батькові, який не відмовив його від служби в армії. Коли повернувся, то багато друзів з якими спілкувався раніше їх або немає або щось сталося. Батько завжди піклувався про нього, — сказала куратор Костянтина Олена Змієвська.
Однокласники згадують Костю як людину зі сталевим характером та сильним духом.
Панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Після домовину провезли через усе місто до Свіштовського кладовища де поховали на Алеї Слави.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер