Через ворожі атаки можливі перебої з електроенергією можливі по всій Україні, - Укренерго
Сьогодні, 12:15
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Енергетики працюють у посиленому режимі
У містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням, повідомляє Укренерго. Енергетики працюють у посиленому режимі.
«Ворог здійснює ракетну атаку на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру. В містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням. Енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень», - йдеться в повідомленні.
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Автор: Олеся Данилова
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