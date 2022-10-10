Через ворожі атаки можливі перебої з електроенергією можливі по всій Україні, - Укренерго

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 445

Енергетики працюють у посиленому режимі

У містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням, повідомляє Укренерго. Енергетики працюють у посиленому режимі. «Ворог здійснює ракетну атаку на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру. В містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням. Енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень», - йдеться в повідомленні. Зеленський закликав 10 жовтня перебувати в укриттях: маємо справу з терористами

Автор: Олеся Данилова

Поділитись новиною



