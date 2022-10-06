Окупаційна армія рф масово використовує іранські дрони, щоб економити високоточні ракети

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 302

Армія рф почала масово використовувати іранські дрони-камікадзе для економії високоточних ракет.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

— Росіяни використовують дрони, по-перше, тому, що вони в них є. Ці БпЛА дешеві. Це дешеве озброєння, яке дозволяє економити ракети, кількість яких не нескінченна. Зрозуміло, що високоточна зброя коштує мільйони доларів, деякі ракети, наприклад, коштують 13 мільйонів доларів, — сказав Іграт.

Застосовувати ці безпілотники по цивільних та військових об’єктах України росіяни почали декілька тижнів тому.

ППО України щодня збиває все більше дронів, які російські війська запускають вглиб території країни.

Сьогодні, 6 жовтня, сили Протиповітряної оборони України вночі збили 9 іранських дронів-камікадзе. Про це повідомляється на Телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Наголошується, що вночі війська рф атакували Україну дронами «Шахід».

— Вночі російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва. Дев'ять дронів-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь», — йдеться у повідомленні.

У ніч проти 5 жовтня ЗСУ знищили 6 іранських дронів.

А усього починаючи з 30 вересня ЗСУ знищено 24 дрони-камікадзе Shahed-136.

Про це під час брифінгу в Military Media Center заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України бригадний генерал Олексій Громов.

- Цієї ночі силами і засобами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 9 із 12 дронів-камікадзе. Загалом з початку застосування противником безпілотних літальних апаратів-камікадзе типу Shahed-136 ним було використано 86 одиниць, з яких 60% було знищено, — зазначив Олексій Громов.