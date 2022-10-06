Окупаційна армія рф масово використовує іранські дрони, щоб економити високоточні ракети

Армія рф почала масово використовувати іранські дрони-камікадзе для економії високоточних ракет.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Застосовувати ці безпілотники по цивільних та військових об’єктах України росіяни почали декілька тижнів тому.
ППО України щодня збиває все більше дронів, які російські війська запускають вглиб території країни.
Сьогодні, 6 жовтня, сили Протиповітряної оборони України вночі збили 9 іранських дронів-камікадзе. Про це повідомляється на Телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Наголошується, що вночі війська рф атакували Україну дронами «Шахід».
У ніч проти 5 жовтня ЗСУ знищили 6 іранських дронів.
А усього починаючи з 30 вересня ЗСУ знищено 24 дрони-камікадзе Shahed-136.
Про це під час брифінгу в Military Media Center заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України бригадний генерал Олексій Громов.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер