У Кременчуцькому районі починається осіння диспансеризація домашніх тварин

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 275

У головного ветеринара району в гардеробі понад 70 краваток з зображенням тваринок

З 17-го жовтня у Кременчуцькому районі починається планова осіння диспансеризація домашніх тварин.

Про це на брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації повідомив керівник Кременчуцької районної державної лікарні ветеринарної медицини Юрій Сливка.

- Ми будемо проводити диспансеризацію та щеплення домашніх тварин проти сказу, сибірської виразки та інших інфекційних захворювань. Графік і місця диспансеризації та щеплення повідомимо пізніше, — заявив Юрій Сливка.

Він також додав, що усі домашні тварини мають бути зареєстровані та занесені до державного реєстру. Це дозволяє контролювати їх щеплення та за необхідності видавати ветеринарний паспорт тварини.

- У ветеринарній медицині зараз проводиться реорганізація. Є деякі проблеми. Одна з них – видача ветеринарних паспортів для перевезення тварини за кордон. Через виникнення великого попиту на цю послугу через війну не вистачає бланків ветеринарних паспортів і були затримки з їх видачею. Намагаємося ці проблеми вирішувати, — зазначив Юрій Сливка.

Він також повідомив адресу та графік роботи Кременчуцької районної державної лікарні ветеринарної медицини: Кременчук, вул.Київська,7-а, телефон – 75-77-95. Робочий час – з 8.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00).

На питання журналістів щодо жовтої краватки із зображенням тваринок, Юрій Сливка відповів, що у його гардеробі є близько 70 таких краваток з тваринками. Їх йому дарували друзі.