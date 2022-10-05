У Кременчуцькому районі починається осіння диспансеризація домашніх тварин

З 17-го жовтня у Кременчуцькому районі починається планова осіння диспансеризація домашніх тварин.
Про це на брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації повідомив керівник Кременчуцької районної державної лікарні ветеринарної медицини Юрій Сливка.
Він також додав, що усі домашні тварини мають бути зареєстровані та занесені до державного реєстру. Це дозволяє контролювати їх щеплення та за необхідності видавати ветеринарний паспорт тварини.
- У ветеринарній медицині зараз проводиться реорганізація. Є деякі проблеми. Одна з них – видача ветеринарних паспортів для перевезення тварини за кордон. Через виникнення великого попиту на цю послугу через війну не вистачає бланків ветеринарних паспортів і були затримки з їх видачею. Намагаємося ці проблеми вирішувати, — зазначив Юрій Сливка.
Він також повідомив адресу та графік роботи Кременчуцької районної державної лікарні ветеринарної медицини: Кременчук, вул.Київська,7-а, телефон – 75-77-95. Робочий час – з 8.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00).
На питання журналістів щодо жовтої краватки із зображенням тваринок, Юрій Сливка відповів, що у його гардеробі є близько 70 таких краваток з тваринками. Їх йому дарували друзі.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер