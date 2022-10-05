На Кременчуччині проводяться протиепізоотичні заходи через укуси людини скаженою лисицею

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1

У Кременчуцькому районі проводяться планові протиепізоотичні заходи через напад скаженої лисиці на чоловіка, що стався 19 вересня на подвір’ї приватної садиби у селі Новоселівка Кам'янопотоківської сільської громади.

Про це на брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації розповів очільник Кременчуцької районної державної лікарні ветеринарної медицини Юрій Сливка.

— Експертиза підтвердила, що лисиця була заражена сказом. Наразі ми проводимо планові протиепізоотичні заходи, щоб не допустити розповсюдження цього небезпечного інфекційного захворювання. Все виконується дуже добре, ми знайшли потрібні сили та ресурси завдяки допомозі районної військової адміністрації та голови Кам'янопотоківської громади, але є деякі проблеми, — розповів Юрій Сливка.

За його словами, знаходяться люди, які відмовляються від щеплення своїх домашніх тварин, хоча вакцина для цього надається безоплатно. Невелика плата (12 грн) береться лише за послуги ветеринара, який робить ці щеплення.

— Наші фахівці проходять по дворах для того, щоб провести щеплення, але деякі люди відмовляються. Таких вже близько тридцяти. Це не особисте. Це питання загальної безпеки – ми намагаємося не допустити розповсюдження інфекції, — додав Юрій Сливка.

Він нагадав, що власник домашньої тварини зобов’язаний зробити їй щеплення проти сказу та інших інфекційних хвороб не пізніше 5-го дня після її придбання. Кожну домашню тварину потрібно щорічно вакцинувати проти сказу починаючи з 3-х місячного віку.

— Прошу з розумінням до цього ставитись. Домашня тварина – це, як дитина. Якщо ви її взяли, то несете за неї повну відповідальність, — зауважив Юрій Сливка.

Він також зазначив, що за відмову від щеплення домашніх тварин передбачена адміністративна відповідальність. Щодо тих, хто відмовився, спеціальна протиепізоотична комісія буде вирішувати питання притягнення їх до відповідальності.

Начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік додав, що у вівторок відбудеться засідання районної протиепізоотичної комісії, на яку запросять голів ОТГ, керівників територіальних підрозділів ветеринарної медицини, Нацполіції, Держпродспоживслужби, на якій обговорять додаткові превентивні заходи щодо недопущення поширення сказу та інших інфекційних хвороб. Зокрема, можуть залучити мисливців та військових для санітарного відстрілу лисиць у районі виявлення хворої тварини. Для цього це питання будуть погоджувати з обласною військовою адміністрацією.

На брифінгу нагадали, що схожий випадок був минулого року поблизу Омельника.

— Основним розповсюджувачем сказу серед диких тварин є лисиця. Якщо лисиця не боїться людей, йде у село чи місто, то це перша ознака, що вона може бути хворою. І треба бути обережним, та не підходити до такої тварини, — попередив Юрій Сливка.