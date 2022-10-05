На випадок відключення води: у Кременчуці ремонтують трубчасті колодязі

КП «Кременчукводоканал» обстежує технічний стан та ремонтує трубчасті колодязі в місті. Як повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради, на виконання робіт виділили кошти зі стабілізаційного фонду міського бюджету.
Працівники вже відновили 11 свердловин, а близько 20 знаходяться в роботі. Це забезпечить технічною водою жителів міста у випадку аварійного відключення централізованого водопостачання.
Всього на території Кременчука налічується майже 200 колодязів, близько 160 з них – у робочому стані.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер