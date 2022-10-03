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Процес деколонізації триває: вулицю Добролюбова перейменували на вулицю Січових стрільців

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 202

 

Наразі триває третій етап перейменування вулиць Кременчука

У Кременчуці процес деколонізації триває – вулицю Добролюбова перейменували на вулицю Січових стрільців. Йде третій етап перейменування вулиць нашого міста.

Січові стрільці – це добровольча армія, український легіон, відомий з часів Першої світової війни. Служили вони в лавах армії Австро-Угорщини та воювали проти Росії, Англії та Франції. Товариство січових стрільців з’явилося у Львівській області у 1914 році та існувало до 1918 року.

Рух січових стрільців сприяв підняттю українського національного духу, але в їх лавах загинуло багато освічених людей, які могли б принести велику користь суспільству. До товариства приймали тільки українців.

У 1914 році січовики заявили про незалежність українців та про свій намір боронити незалежність українського народу. Реалізувати свій намір про українську самостійність їм не вдалося. Австрійське командування ретельно стежило за ними, незважаючи на героїчний супротив та оборону. Січовики лишилися важливою в історії спробою створити першу національну армію України.

За часи більшовицької окупації України про УСС не можна було навіть згадувати. Лише починаючи з 1989 року до нас стала повертатись наша історія.

Стрілецький символ – червона калина, маршова пісня «Червона калина» і традиції української гвардії часів визвольних змагань – Українських січових стрільців – досі вкарбовані в народну пам’ять.

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Автор: Альона Душенко
Теги: перейменування деколонізація
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