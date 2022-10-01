Кременчуцькі спортсмени завоювали перше командне місце на чемпіонаті з кікбоксингу WAKO

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 1

В Олександрії відбувся Відкритий чемпіонат області з військово-спортивних єдиноборств з розділу бойове двоборство. Участь у змаганнях на підтримку ЗСУ взяли кременчуцькі спортсмени під керівництвом тренера Сергія Леоненка.

- У кожної вагової категорії була висока конкуренціяз великою кількістю претендентів, тому за друге та третє місце доводилося проводити два, а то і три поєдинки. Бійці всі молодці, всі впоралися й отримали крутий досвід, - розповів тренер Сергій Леоненко.

Результати змагань: