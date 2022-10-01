Кременчуцькі спортсмени завоювали перше командне місце на чемпіонаті з кікбоксингу WAKO
Сьогодні, 15:00
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В Олександрії відбувся Відкритий чемпіонат області з військово-спортивних єдиноборств з розділу бойове двоборство. Участь у змаганнях на підтримку ЗСУ взяли кременчуцькі спортсмени під керівництвом тренера Сергія Леоненка.
- У кожної вагової категорії була висока конкуренціяз великою кількістю претендентів, тому за друге та третє місце доводилося проводити два, а то і три поєдинки. Бійці всі молодці, всі впоралися й отримали крутий досвід, - розповів тренер Сергій Леоненко.
Результати змагань:
- золоті нагороди завоювали: Данило Наливка, Денис Яковенко, Богдан Заболотний, Тимур Козловський, Георгій Муселемян
- срібні нагороди: Володимир Пилипенко, Іван Барбарич, Іван Павличенко, Артем Тимошенко
- бронзові нагороди: Максим Похилий, Євгеній Черненко, Матвій Король, Руслан Страшненко
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