У Полтаві поліція викрила мережу незаконного збуту тютюнових виробів – цигарки знищать

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 220

Санкція статті за незаконно виготовлені тютюнові вироби передбачає штраф від 85 до 170 тисяч грн з конфіскацією та знищенням товару

У Полтаві під час обшуків на «точках» незаконного збуту тютюнових виробів слідчі, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, вилучили 4,5 тисяч пачок цигарок понад 60 найменувань. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

- Досудовим розслідуванням встановлено, що підакцизний товар продавали в кіосках без марок акцизного податку. Під час слідчих дій в приміщеннях роздрібної торгівлі слідчі вилучили 4,5 тисяч пачок тютюнових виробів відомих виробників, чорнову документацію та інші докази незаконної діяльності, - зазначив тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даним фактом слідче управління Главку поліції Полтавщини, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, здійснює досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 (Незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 85 тисяч до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.