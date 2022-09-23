Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Кременчук, Надзвичайні новини

У Полтаві поліція викрила мережу незаконного збуту тютюнових виробів – цигарки знищать

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 220

 

Санкція статті за незаконно виготовлені тютюнові вироби передбачає штраф від 85 до 170 тисяч грн з конфіскацією та знищенням товару

У Полтаві під час обшуків на «точках» незаконного збуту тютюнових виробів слідчі, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, вилучили 4,5 тисяч пачок цигарок понад 60 найменувань. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

- Досудовим розслідуванням встановлено, що підакцизний товар продавали в кіосках без марок акцизного податку. Під час слідчих дій в приміщеннях роздрібної торгівлі слідчі вилучили 4,5 тисяч пачок тютюнових виробів відомих виробників, чорнову документацію та інші докази незаконної діяльності, - зазначив тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даним фактом слідче управління Главку поліції Полтавщини, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, здійснює досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 (Незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 85 тисяч до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: цигарки Полтава
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 37 від 15 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх