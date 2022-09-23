У Полтаві поліція викрила мережу незаконного збуту тютюнових виробів – цигарки знищать

Санкція статті за незаконно виготовлені тютюнові вироби передбачає штраф від 85 до 170 тисяч грн з конфіскацією та знищенням товару
У Полтаві під час обшуків на «точках» незаконного збуту тютюнових виробів слідчі, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, вилучили 4,5 тисяч пачок цигарок понад 60 найменувань. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
За даним фактом слідче управління Главку поліції Полтавщини, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, здійснює досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 (Незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає штраф від 85 тисяч до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер