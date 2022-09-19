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Кременчук, Спорт, Кременчук

Тріумфальний результат: кременчужанка Світлана Гордієнко завоювала нагороди на чемпіонаті світу

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 626

 

Наша спортсменка завоювала 4 нагороди, такого результату не було в історії жодного спортсмена

Спортсменка з Кременчука Світлана Горієнко представила Україну на міжнародному турнірі «Арнольд Класік Європа» в Іспанії 16-18 вересня. «Арнольд Класік Європа» найпрестижніший турнір світу серед любителів, у рамках якого проводився і чемпіонат світу серед професіоналів Еліт про.

Полтавську область представляли кременчужани Світлана Гордієнко та тренер і чоловік Олександр Гордієнко.

У перший день змагань Світлана виборола бронзу в категорії акробатичний фітнес, в абсолютній категорії отримала путівку на турнір серед професіоналів. Як розповів Телеграфу тренер спортсменки Олександр Горієнко, серед професіоналів Світлана стала віцечемпіонкою. Кременчужанка стала другою спортсменкою з України, яка взяла участь у найпрестижнішому турнірі в категорії акробат фітнес. У підсумку першого дня бронзова нагорода серед любителів, срібло у професіоналах та грошова винагорода у розмірі $750.

 

На другий день Світлана Гордієнко стала дворазовою чемпіонкою «Арнольд Класік Європа» серед любителів у категорії бодіфітнес до 163 см (12 учасників) та в категорії бодіфітнес майстра абсолютної категорії (19 учасників).

— Світлані не було рівних і в категорії бодіфітнес майстра абсолютної категорії золота медаль. Одна наша україночка принесла 4 медалі такого тріумфального результату не було в історії жодного спортсмена. Змагання та підготовка до змагань пройшли за підтримки мережі магазинів Porter, зокрема директора Олександра Вікторовича, — розповів тренер Олександр Гордієнко.

Нагадаємо, що Світлана Гордієнко виборола путівку на престижні змагання на відборі, який пройшов 13 серпня. За результатами яких кременчужанка Світлана Гордієнко (тренери Олександр Гордієнко та Олег Понурко) мала взяти участь у змаганнях в Іспанії та Кореї. А містянин Сергій Ройко (тренери Олександр Гордієнко та Дмитро Горобець) змагатиметься у Кореї у категорії «фіт пари» з киянкою Олександрою Суманеєвою. Також спортсменка з Лубнів Олена Бойко виступатиме у Кореї.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Світлана Гордієнко бодібілдинг
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