Держпродспоживслужба провела моніторинг цін у торгівельних закладах Кременчуцького району

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Випадків завищення цін та спекуляції на труднощах воєнного часу не виявили

Фахівці Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби провели моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за минулий тиждень.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, перевірка проводилась в магазинах найбільших торгівельних мереж – Маркетопт, Оптовичок, АТБ, Фоззі.

- Завищення цін на соціально значущі товари не зафіксовано. Але загальне зростання цін є, що пояснюється економічним спадом в умовах воєнного часу. Ціни у торговельних закладах Кременчуцького району не перевищують середньоукраїнських. Випадків спекуляції на труднощах воєнного часу не виявили. Необґрунтованого завищення цін немає, — зазначив Олег Лєднік.