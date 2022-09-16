Держпродспоживслужба провела моніторинг цін у торгівельних закладах Кременчуцького району

Фахівці Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби провели моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району за минулий тиждень.
Про це на ранковому брифінгу розповів начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, перевірка проводилась в магазинах найбільших торгівельних мереж – Маркетопт, Оптовичок, АТБ, Фоззі.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер