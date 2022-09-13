Судові охоронці Полтавщини знешкодили дрон над територією Чутівського райсуду

Вчора, близько 13.00, контролери Чутівського районного суду Полтавської області, перебуваючи на чергуванні, почули звук роботи дрона неподалік установи.
Про це повідомляє Територіальне управління Служби судової охорони у Полтавській області на своїй сторінці у Фейсбуці.
Вийшовши з будівлі суду, судові охоронці побачили, що не помилились — приміщення та територію суду ретельно досліджував невідомий дрон. Охоронці Феміди зуміли приземлити квадрокоптер.
Після цього контролерами суду викликали наряд поліції, якому і передали літальний апарат для з’ясування цілей його запуску та інших обставин.
- Судові охоронці повернулись до несення служби на об’єкті.
Служба судової охорони – надійний захист правосуддя й Українського народу, — зазначають у повідомленні.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер