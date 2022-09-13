Судові охоронці Полтавщини знешкодили дрон над територією Чутівського райсуду

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Вчора, близько 13.00, контролери Чутівського районного суду Полтавської області, перебуваючи на чергуванні, почули звук роботи дрона неподалік установи.

Про це повідомляє Територіальне управління Служби судової охорони у Полтавській області на своїй сторінці у Фейсбуці.

Вийшовши з будівлі суду, судові охоронці побачили, що не помилились — приміщення та територію суду ретельно досліджував невідомий дрон. Охоронці Феміди зуміли приземлити квадрокоптер.

Після цього контролерами суду викликали наряд поліції, якому і передали літальний апарат для з’ясування цілей його запуску та інших обставин.