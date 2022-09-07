У Кременчуці минулої доби за зачиненими дверима виявили тіла двох померлих жінок

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Вчора, 6 вересня, рятувальники за зачиненими дверима у двох квартирах виявили тіла померлих жінок.

Як повідомили у Кременчуцькому управління ДСНС, один виклик надійшов від поліції близько 15.00, другий — близько 21.00. Обидва — на вул. Республіканській, що на Раківці.

Рятувальники відкрили двері шансовим інструментом, у квартирах виявили тіла власниць. Вік жінок не повідомляється.