У Кременчуці минулої доби за зачиненими дверима виявили тіла двох померлих жінок

Вчора, 6 вересня, рятувальники за зачиненими дверима у двох квартирах виявили тіла померлих жінок.
Як повідомили у Кременчуцькому управління ДСНС, один виклик надійшов від поліції близько 15.00, другий — близько 21.00. Обидва — на вул. Республіканській, що на Раківці.
Рятувальники відкрили двері шансовим інструментом, у квартирах виявили тіла власниць. Вік жінок не повідомляється.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер