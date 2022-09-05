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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині викрили злочинну групу, яка організувала підпільний цех з виробництва цигарок

Сьогодні, 16:46 Переглядів: 326

 

Поліцейські вилучили у ділків тютюнової продукції на 4 млн грн

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили діяльність учасників злочинної групи та припинили функціонування підпільного цеху з виробництва цигарок на Полтавщині.

Про це повідомляють на офіційному сайті поліції Полтавської області.

Поліціянти встановили  організаторів угруповання, місце знаходження підпільного цеху, а також  канали постачання та збуту продукції.

Роботу підпільного тютюнового цеху налагодили троє мешканців Полтавського району. Приміщення на території домоволодіння одного із фігурантів вони облаштували під виробництво цигарок, закупивши необхідне обладнання для обробки, різання, ферментації, а також гідравлічний прес та станок для набивки сигаретних гільз.

Цех працював у дві зміни, для чого залучили найманих працівників. Для контролю роботи «цеху» та його охорони ділки встановили камери відеоспостереження.

 

Оперативники та слідчі також з’ясували, що для прикриття підпільної діяльності один із фігурантів зареєструвався ФОПом, одним із видів діяльності якого було вирощування тютюну. Однак, ліцензії на виробництво тютюнових виробів він не отримував. Не маючи ані земельних ділянок, ані можливостей вирощування тютюн у промислових об’ємах, учасники злочинної групи налагодили канали його постачання з інших регіонів України.

Виготовлену тютюнову продукцію вони збували також по всім регіонам України.

- За результатами проведення заходів оперативники та слідчі за силової підтримки спецпризначенців полку поліції особливого призначення «Полтава» припинили діяльність підпільного цеху та провели санкціоновані обшуки. На момент появи правоохоронців здійснювалося розвантаження сировини для подальшого перероблення — понад 5 тонн.  У накладних було зазначено, що до «цеху» доставили не тютюн, а  міндобриво, — йдеться у повідомленні.

 

А загалом під час обшуку було вилучено понад 20 тонн сировини та готовою до збуту продукції на суму майже 4 млн грн.

Кримінальне провадження під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);
  • ч. ч. 1, 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Після проведення деяких процесуальних заходів прийматиметься рішення про повідомлення про підозру організаторам нелегального бізнесу.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини підпільний цех цигарки
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