На засіданні Верховної Ради планують розглянути законопроєкти про подвійне громадянство

Законопроєкти містять підстави для втрати громадянства України та звільнення з державної служби осіб, які мають громадянство інших країн
Верховна Рада на найближчому пленарному тижні може розглянути два законопроєкти щодо врегулювання питання подвійного громадянства в Україні (№6368-д і №6369-д).
Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.
Железняк нагадав, що законопроєкт № 6368-д суттєво доповнює перелік підстав для втрати та набуття громадянства України, який передбачає певну лібералізацію інституту подвійного/множинного громадянства.
Проєкт закону також регламентує механізм позбавлення громадянства. Зокрема, документ передбачає, що підставами для втрати громадянства України є добровільне набуття громадянства держави-агресора або держави-окупанта.
Другий законопроєкт, № 6369-д, за його словами, полягає у запровадженні для претендентів на виконання функції держави обов’язкового декларування іноземного громадянства. А також порядок звільнення таких осіб у разі виявлення «незадекларованого» громадянства та заборона для осіб з громадянством країни-агресора займати такі посади.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер