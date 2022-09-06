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Кременчук, Україна, Світ

На засіданні Верховної Ради планують розглянути законопроєкти про подвійне громадянство

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 435

 

Законопроєкти містять підстави для втрати громадянства України та звільнення з державної служби осіб, які мають громадянство інших країн

Верховна Рада на найближчому пленарному тижні може розглянути два законопроєкти щодо врегулювання питання подвійного громадянства в Україні (№6368-д і №6369-д).  

Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк. 

— На найближчий пленарний тиждень можуть винести два цікавих законопроєкти щодо врегулювання питання подвійного громадянства: 6368-д та 6369-д. Враховуючи тематику та особливо нещодавнє позбавлення двох депутатів Ради громадянства, дискусія буде палкою, — зазначив він.

Железняк нагадав, що законопроєкт № 6368-д суттєво доповнює перелік підстав для втрати та набуття громадянства України, який передбачає певну лібералізацію інституту подвійного/множинного громадянства.

Проєкт закону також регламентує механізм позбавлення громадянства. Зокрема, документ передбачає, що підставами для втрати громадянства України є добровільне набуття громадянства держави-агресора або держави-окупанта.

Другий законопроєкт, № 6369-д, за його словами, полягає у запровадженні для претендентів на виконання функції держави обов’язкового декларування іноземного громадянства. А також порядок звільнення таких осіб у разі виявлення «незадекларованого» громадянства та заборона для осіб з громадянством країни-агресора займати такі посади.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада громадянство законопроєкт
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