1 вересня у Кременчуці на ковід захворів чоловік

1 вересня в місті зареєстрували один новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.

За даними мерії, захворів чоловік віком 43 роки. Він перебуває на лікуванні під наглядом сімейного лікаря.

В інфекційному шпиталі на лікуванні знаходяться два пацієнти. Випадків смерті від ускладнень ковіду вчора не було.

Загалом у Кременчуці нараховують 24 181 хворих, одужало 23 435, померло 721.