1 вересня у Кременчуці на ковід захворів чоловік

1 вересня в місті зареєстрували один новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.
За даними мерії, захворів чоловік віком 43 роки. Він перебуває на лікуванні під наглядом сімейного лікаря.
В інфекційному шпиталі на лікуванні знаходяться два пацієнти. Випадків смерті від ускладнень ковіду вчора не було.
Загалом у Кременчуці нараховують 24 181 хворих, одужало 23 435, померло 721.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер