Дружина військового з Кременчука продає картини, щоб купити авто на передову

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 315

Волонтерка Ксенія Бикова збирає кошти на придбання пікапу для 72 бригади «Чорних Запорожців». Вартість автомобіля - 240 000 грн, частину коштів вже зібрали, залишилося менше половини.

- Треба 240 000. Нам максимально швидко треба пікап. Лишилась одна машина у хлопців і та на ладан дихає. Прошу про допомогу! Зараз все решта на задній план, - зазначила волонтерка.

Дружина військового Тетяна Кучеренко малює картини, які допомагають їй відновитися та набратися сил. Жінка вирішила долучилися до збору коштів та виставила для продажу дві свої роботи космос-поле з жовтими та червоними квітами.

- Таня Кучеренко, щоб допомогти зібрати кошти на придбання машини підрозділу наших чоловіків,виставляє на аукціон свої роботи. Початкова ціна 1000 гривень за кожну. Хто більше? Хлопці лишились без машини. Про їжу і воду мовчу, поранених немає на чому вивезти, - додала волонтерка Оксана Бикова.

Для участі в допомозі можна залишити у коментарях під постом свою суму, або перерахувати частину коштів на картку.

5168 7427 2140 3263 приват.

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