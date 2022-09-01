Дружина військового з Кременчука продає картини, щоб купити авто на передову

Волонтерка Ксенія Бикова збирає кошти на придбання пікапу для 72 бригади «Чорних Запорожців». Вартість автомобіля - 240 000 грн, частину коштів вже зібрали, залишилося менше половини.
Дружина військового Тетяна Кучеренко малює картини, які допомагають їй відновитися та набратися сил. Жінка вирішила долучилися до збору коштів та виставила для продажу дві свої роботи космос-поле з жовтими та червоними квітами.
Для участі в допомозі можна залишити у коментарях під постом свою суму, або перерахувати частину коштів на картку.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер