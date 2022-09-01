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Кременчук, Допомога військовим

Дружина військового з Кременчука продає картини, щоб купити авто на передову

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 315

 

Залишилося зібрати половину суми

Волонтерка Ксенія Бикова збирає кошти на придбання пікапу для 72 бригади «Чорних Запорожців». Вартість автомобіля - 240 000 грн, частину коштів вже зібрали, залишилося менше половини. 

- Треба 240 000. Нам максимально швидко треба пікап. Лишилась одна машина у хлопців і та на ладан дихає. Прошу про допомогу! Зараз все решта на задній план, - зазначила волонтерка. 

Дружина військового Тетяна Кучеренко малює картини, які допомагають їй відновитися та набратися сил. Жінка вирішила долучилися до збору коштів та виставила для продажу дві свої роботи космос-поле з жовтими та червоними квітами. 

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- Таня Кучеренко, щоб допомогти зібрати кошти на придбання машини підрозділу наших чоловіків,виставляє на аукціон свої роботи. Початкова ціна 1000 гривень за кожну. Хто більше? Хлопці лишились без машини. Про їжу і воду мовчу, поранених немає на чому вивезти, - додала волонтерка Оксана Бикова. 

Для участі в допомозі можна залишити у коментарях під постом свою суму, або перерахувати частину коштів на картку. 

5168 7427 2140 3263 приват.
5375 4141 3741 7951 моно
oksanafeya281@gmail.com PayPal.
IBAN:UA 1030 5299 00000 2620 3887 9097 82
PARIBAS: 44 1600 1462 1803 9741 3000 0001

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна допомога ЗСУ
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