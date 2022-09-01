Кременчуцька РВА дозволила проведення футбольних матчів на стадіонах двох міст району

Заборони на проведення футбольних матчів ПФЛ України у Кременчуці немає.
Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, футбольні вболівальники запитують у керівництва РВА чи дозволено проведення матчів професійної ліги на стадіонах Кременчука та Горішніх Плавнів. Мова йде про матчі місцевих команд «Кремінь» та «Гірник-спорт»
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер