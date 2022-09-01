Кременчуцька РВА дозволила проведення футбольних матчів на стадіонах двох міст району

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 168

Футбольні матчі проходитимуть на стадіонах Кременчука та Горішніх Плавнів

Заборони на проведення футбольних матчів ПФЛ України у Кременчуці немає.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, футбольні вболівальники запитують у керівництва РВА чи дозволено проведення матчів професійної ліги на стадіонах Кременчука та Горішніх Плавнів. Мова йде про матчі місцевих команд «Кремінь» та «Гірник-спорт»

- Команди з Кременчука та Горішніх Плавнів приймають участь у чемпіонаті України з футболу. ДСНС обстежило стадіони в містах. Керівництво стадіонів розробило план евакуацію людей під час повітряної тривоги. Заборони на проведення футбольних матчів у Кременчуці та Горішніх Плавнях немає. Проведення матчів погоджено військовою адміністрацією, - пояснив Олег Лєднік.