На Полтавщині у ДТП травмувалась 72-річна жінка

27 серпня на автодорозі «Київ-Харків», поблизу села Бригадирівка Лубенського району сталася ДТП. Як повідомляє поліція Полтавщини, 39-річний водій «KIA CEED», за попередніми даними, не впорався з керуванням, зіткнувся з відбійником та з'їхав у кювет.
Внаслідок ДТП пасажирка 72-річна отримала тілесні ушкодження та госпіталізована до Хорольської лікарні.
Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі. Поліція відкрила кримінальне провадження.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер