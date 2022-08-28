На Полтавщині у ДТП травмувалась 72-річна жінка

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27 серпня на автодорозі «Київ-Харків», поблизу села Бригадирівка Лубенського району сталася ДТП. Як повідомляє поліція Полтавщини, 39-річний водій «KIA CEED», за попередніми даними, не впорався з керуванням, зіткнувся з відбійником та з'їхав у кювет.

Внаслідок ДТП пасажирка 72-річна отримала тілесні ушкодження та госпіталізована до Хорольської лікарні.

Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі. Поліція відкрила кримінальне провадження.