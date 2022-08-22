Небезпечні маневри: як сили НАТО послали російські військові кораблі у відомому напрямку

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 754

Події за участі російського флоту, що нагадують часи Холодної війни, сталися наприкінці липня на Адріатичному морі, між узбережжям Хорватії, Чорногорії, Албанії та Італії. Подробиці стали відомі лише зараз

Драматичні події, що нагадують гірші часи Холодної війни, сталися наприкінці липня на Адріатичному морі, між узбережжям Хорватії, Чорногорії, Албанії та Італії. Подробиці інциденту сталі відомі громадськості тільки зараз.

22 липня в Адріатичне море, де знаходився авіаносець США USS Harry S. Truman, увійшли три російські кораблі: есмінець «Адмірал Трибуц», розвідувальний корабель «Василь Микитович Татищев» та крейсер «Варяг». В той самий час в сусідньому Іонічному морі перебував російський фрегат «Адмірал Григорович», оснащений ракетами «Калібр».

Російські кораблі спробували наблизитися до американського корабля та перешкодити його руху.

У своїй реконструкції подій італійська газета La Repubblica пише, що росіяни хотіли показати, що продовжують контролювати протоку Отранто, яка веде з Іонічного до Адріатичного моря.

Хорватські джерела стверджують, що на американському авіаносці було оголошено майже найвищий рівень тривоги: один крок залишався до збройного конфлікту.

Командування НАТО негайно відреагувало на активність ВМС РФ.

Військово-морські сили Італії перекинули до Адріатичного моря військові кораблі оснащені ракетними комплексами Otomat з дальністю 180 кілометрів: два фрегати Marceglia і Bergamini, протичовновий фрегат Libeccio і підводний човен Longobardo.

До операції також долучилися патрульні літаки ATR P-72A Військово-повітряних сил Італії та Boeing P-8A ВМС США.

Bergamini слідував за «Адміралом Трибуцем», а Marceglia – за «Варягом». Крім того, над ними постійно літали літаки. Потім прибув італійський фрегат Libeccio.

«Росіяни патрулювали, вони намагалися наблизитися до американського флоту, щоб перевірити їхню реакцію… Ми стежили за ними і вивчали їхні рухи», – розказав журналістам начальник італійського Головного штабу адмірал Каво Драгоне, зазначивши, що важко було визначити, хто за ким стежить.

Після кількох близьких зустрічей із італійськими кораблями російські кораблі покинули Адріатику та попрямували до Іонічного моря.

«Вони рушили далі на південь, в Іонічне море, куди прибув «Адмірал Григорович», один із найсучасніших фрегатів їхнього флоту. Він оснащений ракетами великої дальності «Калібр», які використовуються на війні в Україні. Це новий тип зброї, на який ми також повинні звернути увагу в Середземному морі», – зазначив Драгоне.

Після останніх подій на Адріатиці ВМС Італії змінили поточне завдання для флоту. Віднині патрулювання поширюється на весь Середземноморський басейн, а не лише на райони, найближчі до Італії. За словами італійського адмірала, це єдиний спосіб тримати ситуацію під контролем.

Адмірал Драгоне вважає, що надалі «російська присутність триватиме і навіть збільшуватиметься». За його словами, 31 липня путін підписав документ, у якому він називає Середземне море стратегічним районом, який буде центром конфлікту з НАТО.

На думку адмірала, зараз ситуація набагато напруженіша, ніж під час Холодної війни, адже стара ідея миру зникла, і все йде до кризи, яка загрожує перерости у конфлікт.