Завтра Кременчук попрощається з військовим Бендером

28 липня загинув воїн Бендер Сергій Вікторович. Сергій був молодшим сержантом. Загинув під час військової агресії російською федерацією проти України під час зенітно-ракетного обстрілу, отримав поранення несумісні з життям. Залишилась мати та двоє синів. Співчуття рідним та близьким!
Поховання Сергія Бендера відбудеться 15 серпня, а саме:
- об 11:00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури;
- 12:00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
- 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Слави.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер