Завтра Кременчук попрощається з військовим Бендером

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 236

28 липня загинув воїн Бендер Сергій Вікторович. Сергій був молодшим сержантом. Загинув під час військової агресії російською федерацією проти України під час зенітно-ракетного обстрілу, отримав поранення несумісні з життям. Залишилась мати та двоє синів. Співчуття рідним та близьким!

Поховання Сергія Бендера відбудеться 15 серпня, а саме:

- об 11:00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури;

- 12:00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;

- 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Слави.