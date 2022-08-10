Обстріл Дніпропетровщини: 11 загиблих, 13 поранених

Вночі 10 серпня російські загарбники обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. 11 людей загинули та 13 дістали поранення, повідомляють у Дніпропетровській ОВА та облраді.
Ворог двічі обстріляв район з «Градів». Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках.
Зокрема загарбники вдарили по Марганцю і Мирівській громаді.
У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро – у лікарні, семеро з них важкі.
Голова ДОР Лукашук уточнив, що у Марганець прилетіло близько 40 ворожих снарядів із РСЗВ – окупанти били по середмістю.
Внаслідок обстрілу сталося дві пожежі. У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень.
Вийшла з ладу лінія електропередач, у результаті чого кілька тисяч марганчан без світла. Наразі на місці працюють аварійні бригади електриків.
У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка – її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Також постраждало подружжя – жінка з пораненнями у лікарні, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується удома.
У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони – близько тисячі людей залишилися без газу.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер