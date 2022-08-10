Обстріл Дніпропетровщини: 11 загиблих, 13 поранених

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 107

Це наймасованіший удар по Нікопольському району від початку великої війни

Вночі 10 серпня російські загарбники обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. 11 людей загинули та 13 дістали поранення, повідомляють у Дніпропетровській ОВА та облраді.

Ворог двічі обстріляв район з «Градів». Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках.

Зокрема загарбники вдарили по Марганцю і Мирівській громаді.

У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро – у лікарні, семеро з них важкі.

Голова ДОР Лукашук уточнив, що у Марганець прилетіло близько 40 ворожих снарядів із РСЗВ – окупанти били по середмістю.

Внаслідок обстрілу сталося дві пожежі. У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень.

Вийшла з ладу лінія електропередач, у результаті чого кілька тисяч марганчан без світла. Наразі на місці працюють аварійні бригади електриків.

У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка – її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Також постраждало подружжя – жінка з пораненнями у лікарні, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується удома.

У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони – близько тисячі людей залишилися без газу.



