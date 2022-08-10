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Обстріл Дніпропетровщини: 11 загиблих, 13 поранених

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 107

 Це наймасованіший удар по Нікопольському району від початку великої війни

Вночі 10 серпня російські загарбники обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. 11 людей загинули та 13 дістали поранення, повідомляють у Дніпропетровській ОВА та облраді.

Ворог двічі обстріляв район з «Градів». Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках. 

 

Зокрема загарбники вдарили по Марганцю і Мирівській громаді.

У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро – у лікарні, семеро з них важкі. 

Голова ДОР Лукашук уточнив, що у Марганець прилетіло близько 40 ворожих снарядів із РСЗВ – окупанти били по середмістю.  

Внаслідок обстрілу сталося дві пожежі. У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень.

Вийшла з ладу лінія електропередач, у результаті чого кілька тисяч марганчан без світла. Наразі на місці працюють аварійні бригади електриків.

У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка – її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. Також постраждало подружжя – жінка з пораненнями у лікарні, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Чоловік лікується удома. 

У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони – близько тисячі людей залишилися без газу.


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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Дніпропетровська ОВА
Теги: війна Дніпропетровська область Нікополь
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