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Кременчужанам розкажуть, як правильно евакуювати поранених

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 101

 

Участь безкоштовна

13 серпня у Кременчуці відбудеться тренінг з надання домедичної допомоги, яку проведе волонтер Роман Бутрімов. В один день відбудеться два заходи на різні теми. 

1 Тема: Зупинка кровотеч
Початок об 11.00. Тривалість заходу 1,5 години
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, столова ложка, шарф або косинка.

Алгоритм дій при не критичній та критичній кровотечі. Самодопомога, застосування джута або турнікета.

2 Тема: Евакуація. Переміщення постраждалого
Початок о 13.00. Тривалість заходу 1,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.

- На цьому тренінгу я навчу, як переміщувати не притомну особу, якщо ви один, двоє або вас кілька чоловік. Також попрацюєте із «м‘якими» ношами. Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена. Звертаю увагу - місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти - пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Звертаю увагу, що діє попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишите мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити! Я не відповім. т. 097-716-47-85, - зауважив Роман Бутрімов. 
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Автор: Альона Душенко
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