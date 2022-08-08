Кременчужанам розкажуть, як правильно евакуювати поранених

13 серпня у Кременчуці відбудеться тренінг з надання домедичної допомоги, яку проведе волонтер Роман Бутрімов. В один день відбудеться два заходи на різні теми.
1 Тема: Зупинка кровотеч
Початок об 11.00. Тривалість заходу 1,5 години
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, столова ложка, шарф або косинка.
Алгоритм дій при не критичній та критичній кровотечі. Самодопомога, застосування джута або турнікета.
2 Тема: Евакуація. Переміщення постраждалого
Початок о 13.00. Тривалість заходу 1,5 години.
Із собою мати: 2 пари гумових рукавичок, нотатник та ручка, зручний одяг.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер