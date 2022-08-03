Кременчуцьким військовим для охорони машин потрібен тепловізор - залишилося трохи

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 577

Допоможіть зібрати на обладнання, щоб бачити «хороших росіян»

До редакції звернувся військовий з нашої 107 бригади, їм для ефективної роботи та охорони машин потрібен тепловізор. Чоловік разом із побратимами попередні місяці докуповували амуніцію за власні кошти. Наразі військовим потрібна наша допомога. Вартість одного тепловізора - 51 120 грн. За кілька тижнів військовий разом із побратимами зібрав половину суми - 29 190 грн, залишилося ще 21 930 грн.

- Тут такое дело, друзi... Пришли к нам солдаты - говорят, мы с зарплат денег скинули, бо тепловизор очень нужен. Машины охранять, которые посылают оркам лучики добра (зачёркнуто) доброй воли. Очень ценные эти машинки. Больше половины суммы собрали. Дальше не тянут. Теперь наша очередь. Стоимость скромного тепловизора AGM Taipan TM15-384 - 51 с копейкой тысяча, бойцы собрали 29 - эта сумма уже в моноБанке лежит - давайте добавим, - написав Сергій Кулясов.

Кошти збираємо на картку директора ВД «Приватна газета» та власника сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» Сергія Кулясова, який особисто відповідає за збір коштів.

Ціль: ₴51 120 (29 190 грн зібрали самі бійці)

Посилання на банку

Номер картки банки 5375 4112 0138 8241

Посилання на тепловізор

Доповнено

Станом на ранок 3-го серпня зібрали 45 731 грн + 320 грн надійшло на іншу картку. До завершення збору залишилося зовсім трохи - 5 069 грн.