Кременчуцьким військовим для охорони машин потрібен тепловізор - залишилося трохи

До редакції звернувся військовий з нашої 107 бригади, їм для ефективної роботи та охорони машин потрібен тепловізор. Чоловік разом із побратимами попередні місяці докуповували амуніцію за власні кошти. Наразі військовим потрібна наша допомога. Вартість одного тепловізора - 51 120 грн. За кілька тижнів військовий разом із побратимами зібрав половину суми - 29 190 грн, залишилося ще 21 930 грн.
Кошти збираємо на картку директора ВД «Приватна газета» та власника сайту «Кременчуцький ТелеграфЪ» Сергія Кулясова, який особисто відповідає за збір коштів.
Ціль: ₴51 120 (29 190 грн зібрали самі бійці)
Номер картки банки 5375 4112 0138 8241
Посилання на тепловізор
Доповнено
Станом на ранок 3-го серпня зібрали 45 731 грн + 320 грн надійшло на іншу картку. До завершення збору залишилося зовсім трохи - 5 069 грн.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер