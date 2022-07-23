Російська армія запустила 13 ракет по Кіровоградщині. Є загиблі та поранені

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Поцілили в інфраструктурні об'єкти у Канатовому, що неподалік обласного центру

У Кіровоградський області внаслідок удару російських ракет пошкоджений аеродром та один з об'єктів "Укрзалізниці", є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

«Сьогоднішній ранок з ворожими прильотами... Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці». Є загиблі і поранені», − йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни вдарили по області 13 ракетами (8 ракет «Калібр» морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3).

На місці працюють рятувальники.

Наразі без світла залишається частина одного з мікрорайонів Кропивницького. Працюють аварійні бригади «Обленерго».



