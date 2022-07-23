Російська армія  запустила 13 ракет по Кіровоградщині. Є загиблі та поранені

У Кіровоградський області внаслідок удару російських ракет пошкоджений аеродром та один з об'єктів "Укрзалізниці", є загиблі та поранені. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Зазначається, що росіяни вдарили по області 13 ракетами (8 ракет «Калібр» морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3).
На місці працюють рятувальники.
Наразі без світла залишається частина одного з мікрорайонів Кропивницького. Працюють аварійні бригади «Обленерго».
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер