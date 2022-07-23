Вихідними у Кременчуці буде тепло, часом дощитиме

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 284

Вихідними у Кременчуці буде тепло, але можливі дощі. За даними сайтів прогнозу погоди, сьогодні, 23 липня, вдень прогнозують мінливу хмарність, вдень - дощ. Температура вдень складе 24-25 градусів тепла.

Вночі - прохолодніше - 17-19 вище нуля.

У неділю, 24 липня, повітря прогріється до 26-28 тепла, переважно ясно. Опадів не прогнозують.

Наступного тижня обіцяють мінливу погоду - з сонцем і дощами. Спеки не прогнозують.