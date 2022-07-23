Вихідними у Кременчуці буде тепло, часом дощитиме

Вихідними у Кременчуці буде тепло, але можливі дощі. За даними сайтів прогнозу погоди, сьогодні, 23 липня, вдень прогнозують мінливу хмарність, вдень - дощ. Температура вдень складе 24-25 градусів тепла.
Вночі - прохолодніше - 17-19 вище нуля.
У неділю, 24 липня, повітря прогріється до 26-28 тепла, переважно ясно. Опадів не прогнозують.
Наступного тижня обіцяють мінливу погоду - з сонцем і дощами. Спеки не прогнозують.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 29 від 21 липня 2022Читати номер