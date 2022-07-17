Кременчужанина Руслана Дзюбу посмертно нагородили орденом «За мужність»

Сьогодні, 21:08 Переглядів: 305

Старший солдат Руслан Дзюба поліг у бою на Донеччині виконуючи завдання з захисту України від окупантів 4 червня. Президент України посмертно нагородив воїна орденом «За мужність» III ступеня за вірність військовій присязі за відважність у захисті держави.

Руслан Дзюба народився 5 січня 1977 року у Кременчуці, тут закінчив школу й професійно-технічне училище. Мав будівничу професію – електромонтажник освітлювальних приладів. Жив у Засуллі Лубенського району.

У 2014 році Руслан Дзюба служив у зоні проведення антитерористичної операції, був поранений. Коли у лютому цього року розпочалося повномасштабна збройна агресія росії, в перші ж дні став до лав добровольчого формування, а з березня – Збройних Сил України.