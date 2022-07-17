У Полтаві 52-річний чоловік поранив у шию 37-річного

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Нападнику вже оголосили підозру у замаху на вбивство

У Полтаві надвечір 16 липня 52-річний чоловік завдав ножового поранення 37-річному. Як повідомляє поліція Полтавщини, про інцидент правоохоронцям повідомила дружина потерпілого.

На місці події поліція встановила, що під час спільного дозвілля в квартирі по вулиці Алмазній 52-річний полтавець спричинив ножове поранення в шию 37-річному місцевому мешканцю.

Потерпілого госпіталізували до лікарні, а підозрюваному у замаху на вбивство повідомили про підозру.

Нині вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.