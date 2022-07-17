У Полтаві 52-річний чоловік поранив у шию 37-річного

У Полтаві надвечір 16 липня 52-річний чоловік завдав ножового поранення 37-річному. Як повідомляє поліція Полтавщини, про інцидент правоохоронцям повідомила дружина потерпілого.
На місці події поліція встановила, що під час спільного дозвілля в квартирі по вулиці Алмазній 52-річний полтавець спричинив ножове поранення в шию 37-річному місцевому мешканцю.
Потерпілого госпіталізували до лікарні, а підозрюваному у замаху на вбивство повідомили про підозру.
Нині вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер