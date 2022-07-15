Тепер рашисти атакують освіту : 10 потужних вибухів прогриміло зранку у Миколаєві

Сьогодні, 09:39 Переглядів: 442

російська армія продовжує обстрілювати мирні міста України. Зранку, 15 липня, миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про масований удар по місту.

- Більше 10 потужних вибухів прогриміло щойно у Миколаєві! Повітряна тривога триває! Не виходьте з домівок і укриття! – написав він.

Ракети армії РФ влучили у два вищі навчальні заклади міста.

Інформацію підтвердив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім: "Сьогодні Росія терорист атакувала два найбільші університети Миколаєва. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що Росія є тим, ким вона є насправді - терористом".