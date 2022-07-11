Два кліки й російські пропагандисти заблоковані: долучайтеся до кібервійськ

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 76

Кожен українець - воїн на своєму фронті. Наш фронт - інформаційний

Завдяки синергії Кіберполіції України та волонтерів була створена екосистема «МРІЯ». Ключова ідея проєкту була втілена у порталі stopdrugs, який об’єднав проактивних громадян у напрямку боротьби з телеграм-каналами, що забезпечували продаж та розповсюдження наркотиків в мережі Інтернет.

Переосмислення проекту відбулося через декілька днів після відкритого вторгнення 24 лютого російських військ на територію України.

- Стало зрозуміло, що війна розв’язана проти України здійснюється у тому числі у медіа просторі.

Необхідність підтримки наших військових, простих громадян, а також протидіяти кремлівським медіа-пропагандистам та поширювати правдиву інформацію в мережі була критично необхідною. Тому бот stopdrugs було переформатовано та розгорнуто роботу на протидію фейковим та проросійським ресурсам у мережі Інтернет, - йдеться у повідомленні пресслужби кіберполіції.

Розробники та ідейні вдохновителі ідеї «МРІЯ» з Кіберполіції України, а також велика кількість небайдужих громадян перетворили проєкт MRIYA у сильну ініціативу протидії російським окупантам в медіа-просторі.

На сьогодні, це найбільша спільнота, яка успішно блокує та протидіє російській агресії в Інтернеті. Кількість підписників більше 215 000.

Кожен з вас може долучитися до боротьби. Для цього варто перейти у телеграм-канал «МРІЯ» та виконувати завдання.

Кожен українець - ВОЇН на своєму фронті. Наш фронт - інформаційний.