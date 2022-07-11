Два кліки й російські пропагандисти заблоковані: долучайтеся до кібервійськ

Завдяки синергії Кіберполіції України та волонтерів була створена екосистема «МРІЯ». Ключова ідея проєкту була втілена у порталі stopdrugs, який об’єднав проактивних громадян у напрямку боротьби з телеграм-каналами, що забезпечували продаж та розповсюдження наркотиків в мережі Інтернет.
Переосмислення проекту відбулося через декілька днів після відкритого вторгнення 24 лютого російських військ на територію України.
- Стало зрозуміло, що війна розв’язана проти України здійснюється у тому числі у медіа просторі.
Розробники та ідейні вдохновителі ідеї «МРІЯ» з Кіберполіції України, а також велика кількість небайдужих громадян перетворили проєкт MRIYA у сильну ініціативу протидії російським окупантам в медіа-просторі.
На сьогодні, це найбільша спільнота, яка успішно блокує та протидіє російській агресії в Інтернеті. Кількість підписників більше 215 000.
Кожен з вас може долучитися до боротьби. Для цього варто перейти у телеграм-канал «МРІЯ» та виконувати завдання.
Кожен українець - ВОЇН на своєму фронті. Наш фронт - інформаційний.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер