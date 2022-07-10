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Затопило: у Кременчуці будинки постраждали після вчорашньої зливи (додано)

Сьогодні, 12:36 Переглядів: 1 150

 

Сталися потопи у під'їздах та квартирах, вода текла ріками

Вчора, 9 липня, пізно ввечері у Кременчуці лютувала негода – злива з грозою. На Молодіжному випав навіть град.

Град на Молодіжному
Град на Молодіжному

Під час негоди кременчужани стикнулися вже з класичною ситуацією – місто «попливло». Як величезні калюжі на вулиці засмутили людей, бо автівкам довелося буквально плисти по дорогах, так і те, що позаливало їхні під'їзди та квартири. Містяни надістали ТЪ відео, які ми публікуємо.

Перше відео було підписане так:

Уже накипіло! Дах тече 9 поверх, Київська, 24, 7 під’їзд! Сьогодні біля нашой квартири ось таке фаєр-шоу (у щитку – ред.) було на ніч, через воду, яка тече з даху! Електрики повністю перерізали усі проводки, поки така погода! Мала дитина і ми без світла! Море води з 9 поверху тече на нижні! Зверталися стосовно даху, але кожен рік одне і те ж! Усе горить, щитки заливає водою!

А отак підписала друге відео читачка Катерина:

Сьогодні під час зливи текла річками вода в квартирі у перекритті між кімнатами. Третій поверх дев'ятиповерхового будинку. Квартал 278, б. 6, 1 під'їзд.

Пишу щодо води у під'їзді, тече дах на вул. Манагарова, 20, 5 під'їзд – підпис до фото

На 9 поверсі в одному з кременчуцьких будинків

Читачка Анастасія написала нам, що будинок на вулиці Володимира Великого, 54 теж постраждав від зливи (її відео – останнє).

Для зручності ми зібрали усі надіслані нам матеріали в один відеоролик.

Сьогодні Кременчук знову отримав штормове попередження, тож чекаємо на дощі... і нові потопи?

Додано:

Люди продовжують надсилати нам наслідки негоди.

Доброго дня. Героїв Крут, 3 на 8 поверху! Дивом не замкнула проводка! Дуже цікаво, за що ми всі платимо за утримання будинку? - пишуть читачі та додають відео.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: h_kremenchug, читачі
Теги: злива потоп гроза дощі скарга
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