Вчора, 9 липня, пізно ввечері у Кременчуці лютувала негода – злива з грозою. На Молодіжному випав навіть град.
Під час негоди кременчужани стикнулися вже з класичною ситуацією – місто «попливло». Як величезні калюжі на вулиці засмутили людей, бо автівкам довелося буквально плисти по дорогах, так і те, що позаливало їхні під'їзди та квартири. Містяни надістали ТЪ відео, які ми публікуємо.
Перше відео було підписане так:
А отак підписала друге відео читачка Катерина:
Пишу щодо води у під'їзді, тече дах на вул. Манагарова, 20, 5 під'їзд – підпис до фото
На 9 поверсі в одному з кременчуцьких будинків
Читачка Анастасія написала нам, що будинок на вулиці Володимира Великого, 54 теж постраждав від зливи (її відео – останнє).
Для зручності ми зібрали усі надіслані нам матеріали в один відеоролик.
Сьогодні Кременчук знову отримав штормове попередження, тож чекаємо на дощі... і нові потопи?
Додано:
Люди продовжують надсилати нам наслідки негоди.
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер