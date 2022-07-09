Корона, книгарня і вбивство: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Наталка Доляк «На «сьомому небі»»

Опинитися на сьомому небі можна далеко не завжди від щастя.

Особливо коли йдеться про названу так телестудію, на яку влаштувалася працювати Зоя Кирпич. Телевиробничі будні хоч і дають змогу доторкнутися до творення такої захопливої екранної магії, але ж виявляються дуже подібними до робочих буднів буднів у будь-якому офісі. Аж поки одного дня в студії не знаходять тіло однієї зі співробітниць каналу.

Ставши однією з підозрюваних. Зоя береться за власне розслідування, щоб довести свою невинуватість, знайти вбивцю, а заразом і довідатись, наскільки глибоким може бути навіть «Сьоме небо».