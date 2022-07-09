Корона, книгарня і вбивство: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
|
Надія Гуменюк «Корона на одну ніч»
Кінець 30-х років минулого століття. Неподалік Варшави, на заміській віллі «Ванесса», відбувся конкурс краси. Увечері на ньому коронували переможницю, а вранці в готелі «Континенталь» її знайшли мертвою. В газетах – жодної згадки ні про смерть дівчини, ні про її тріумфальну перемогу. Хто і чому приховує цю інформацію? І хто посягнув на юне життя? Колишній наречений? Заздрісна суперниця? Поліція, яка дізналася, хто вона насправді – ця дивовижна красуня з маленького волинського містечка?..
|
Дженні Колган «Книгаренька щастя на березі»
Події нової книжки відомої британської письменниці відбуваються в Шотландії, на березі озера Лох-Несс. Жителька Лондона Зої їде з маленьким сином працювати нянею до маєтку «Буковий гай», де вона ще й підмінить у книгарні на колесах вагітну Ніну, пригодам якої присвячено першу книгу Дженні Колган «Маленька книгарня щастя». Сповнена тонкого англійського гумору нова оповідь ще драматичніша і насиченіша подіями. Це справжня феєрія любові та щирості.
|
Наталка Доляк «На «сьомому небі»»
Опинитися на сьомому небі можна далеко не завжди від щастя.
Особливо коли йдеться про названу так телестудію, на яку влаштувалася працювати Зоя Кирпич. Телевиробничі будні хоч і дають змогу доторкнутися до творення такої захопливої екранної магії, але ж виявляються дуже подібними до робочих буднів буднів у будь-якому офісі. Аж поки одного дня в студії не знаходять тіло однієї зі співробітниць каналу.
Ставши однією з підозрюваних. Зоя береться за власне розслідування, щоб довести свою невинуватість, знайти вбивцю, а заразом і довідатись, наскільки глибоким може бути навіть «Сьоме небо».
№ 26 від 30 червня 2022Читати номер