журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Кременчук, Культура, Кременчуг

Корона, книгарня і вбивство: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 0

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок


 

Надія Гуменюк «Корона на одну ніч»

Кінець 30-х років минулого століття. Неподалік Варшави, на заміській віллі «Ванесса», відбувся конкурс краси. Увечері на ньому коронували переможницю, а вранці в готелі «Континенталь» її знайшли мертвою. В газетах – жодної згадки ні про смерть дівчини, ні про її тріумфальну перемогу. Хто і чому приховує цю інформацію? І хто посягнув на юне життя? Колишній наречений? Заздрісна суперниця? Поліція, яка дізналася, хто вона насправді – ця дивовижна красуня з маленького волинського містечка?..

Дженні Колган «Книгаренька щастя на березі»

Події нової книжки відомої британської письменниці відбуваються в Шотландії, на березі озера Лох-Несс. Жителька Лондона Зої їде з маленьким сином працювати нянею до маєтку «Буковий гай», де вона ще й підмінить у книгарні на колесах вагітну Ніну, пригодам якої присвячено першу книгу Дженні Колган «Маленька книгарня щастя». Сповнена тонкого англійського гумору нова оповідь ще драматичніша і насиченіша подіями. Це справжня феєрія любові та щирості.

  
 

Наталка Доляк «На «сьомому небі»»

Опинитися на сьомому небі можна далеко не завжди від щастя.

Особливо коли йдеться про названу так телестудію, на яку влаштувалася працювати Зоя Кирпич. Телевиробничі будні хоч і дають змогу доторкнутися до творення такої захопливої екранної магії, але ж виявляються дуже подібними до робочих буднів буднів у будь-якому офісі. Аж поки одного дня в студії не знаходять тіло однієї зі співробітниць каналу.

Ставши однією з підозрюваних. Зоя береться за власне розслідування, щоб довести свою невинуватість, знайти вбивцю, а заразом і довідатись, наскільки глибоким може бути навіть «Сьоме небо».

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 26 від 30 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх