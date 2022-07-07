Воїна з Кременчуччини Олексія Брідню посмертно нагородили орденом «За мужність»

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Військового Олексія Брідня з Горішніх Плавнів посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Горішньоплавнівської міської ради.

- За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Указом Президента України №468/2022 від 4 липня 2022 року наш земляк, солдат Олексій Брідня посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня, - йдеться у повідомленні.

Військовий загинув 8 квітня під час боїв на Ізюмському напрямку. Без батька залишився восьмирічний син Максим.