Окупанти у Херсоні спалюють тіла, аби приховати втрати

Сьогодні, 12:37 Переглядів: 621

Ситуація для армії рф стає критичною, оскільки на Херсонщині немає медиків. Місцеві працювати з окупантами відмовляються.

Російські окупанти спалюють тіла вбитих військовиху Херсоні, аби приховати реальні втрати. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Так, на околицях Херсона неодноразово знаходили місця з великою кількістю обгорілих останків людей. Ідентифікувати їх складно через значні ушкодження.

За даними ГУР, ці тіла привозять вантажними автомобілями із місцевого СІЗО. Щоб приховати факти спалювання тіл, окупанти намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж. На місці подій спершу звучить вибух, потім виникає пожежа, а доступ екстрених служб для ліквідації пожежі забороняється.

Розвідники також повідомляють, що окупанти намагаються знайти в Херсоні медиків, оскільки багато місцевих лікарів відмовилися співпрацювати з росіянами та поїхали. За даними ГУР, ситуація для армії рф стає критичною, зокрема, є велика нестача анестезіологів.