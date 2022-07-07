У Полтаві намагались вкрасти термінал

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У Полтаві на вул Європейській невідомі намагались вкрасти платіжний термінал. Як повідомляє поліція Полтавщини, інформація надійшла до районного управління поліції 7 липня близько 1:30.

Станом на ранок попередньо встановлено, що невідомі демонтували термінал та залишили на тротуарі.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 (Закінчений замах) частини 4 статті 185 (Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану) ККУ.

Наразі поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення причетних до злочину осіб. Якщо вам відома інформація про осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину, просимо повідомити до поліції за номерами: 0506062919 (чергова частина Полтавського райуправління поліції), 102 або будь-яким іншим зручним для вас способом.