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Кременчук, Надзвичайні новини

У Полтаві намагались вкрасти термінал

Сьогодні, 11:17 Переглядів: 264

 Шукають свідків

У Полтаві на вул Європейській невідомі намагались вкрасти платіжний термінал. Як повідомляє поліція Полтавщини, інформація надійшла до районного управління поліції 7 липня близько 1:30.

Станом на ранок попередньо встановлено, що невідомі демонтували термінал та залишили на тротуарі. 

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 (Закінчений замах) частини 4 статті 185 (Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. 

Наразі поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення причетних до злочину осіб.  Якщо вам відома інформація про осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину, просимо повідомити до поліції за номерами: 0506062919 (чергова частина Полтавського райуправління поліції), 102 або будь-яким іншим зручним для вас способом.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: Полтава термінал
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