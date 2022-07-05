Полтавщина підписала меморандум про  співпрацю з гуманітарною організацією  INTERSOS

Допомогу від партнерів вже отримали 5 тисяч вимушених переселенців
Сьогодні, 5 липня, Полтавська ОВА підписала меморандум про співпрацю з міжнародною гуманітарною організацією INTERSOS, повідомляє начальник військової адміністрації Дмитро Лунін.
«Наші європейські партнери з початку війни допомагають переселенцям в Україні, а віднедавна і в Полтаві, у центрах масового розміщення та в територіальних громадах області. Вже близько 5 тисяч ВПО отримали гуманітарну допомогу від організації», - написав Лунін.
ВІн також зазначив, що INTERSOS планує створення мобільних бригад для медичної та психологічної допомоги переселенцям, які проживають у віддалених районах області.
Автор: Олеся Данилова
Джерело фото: Полтавська ОВА
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