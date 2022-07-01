Станом на вечір 1 липня рятувальники обстежили 90 % території ТЦ «Амстор»

Вчора, 21:32 Переглядів: 1 430

Станом на 20:00 у обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 90 % загальної площі ТЦ «Амстор», повідомляє ДСНС України.Виявлено 29 фрагментів тіл.

Всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб та постраждало 64 особи, з яких 26 - госпіталізовано. Всього з початку робіт Роботи тривають.

Нагадаємо, станом на ранок 1 липня під уламками торговельного центру виявлені тіла 18 загиблих та 27 фрагментів тіл. Безвісти зниклою вважається 21 людина.

Серед 61 пораненого є діти та троє співробітників ДСНС, один з яких знаходиться у важкому стані.