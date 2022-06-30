На Полтавщині не можна продавати і використовувати салюти, феєрверки, петарди

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 64

Коли йде війна, «гучні» розваги з піротехнікою недоречні

На Полтавщині заборонили продавати й використовувати салюти, феєрверки, петарди та іншу піротехніку для розваг. Заборона діятиме до завершення воєнного стану. Таке рішення ухвалила Рада оборони області, поінформував начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Коли йде війна, «гучні» розваги з піротехнікою недоречні. Переконаний, що переселенці та жителі Полтавщини вже наслухалися таких звуків, - зауважив Лунін. На Полтавщині заборонили рух автівок і мотоциклів без глушників

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