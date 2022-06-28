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Кременчук, Надзвичайні новини

Слідство встановило, що адміністрація «Амстора» не закривала його на час тривог

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 867

 

Мер Кременчука заявив, що у місті зачинятимуть ті заклади, які не евакуюють працівників та відвідувачів під час тривог

Слідству стало відомо, що адміністрація «Амстора» сповістила у чаті ТРЦ, що з 23 червня супермаркет не буде зачинятися під час повітрянної тривоги.

Про це написав міський голова Віталій Малецький, додавши відповідний скрін і назвавши це жахом:

Відпрацювали посилення відповідальності власників ТРЦ, магазинів та інших місць массового скупчення людей за недотримання правил евакуації під час повітрянної тривоги. В Україні війна, нехтувати повітряною тривогою – це злочин, що в чеговий раз показала трагедія у «Амсторі».
Тому звертаюся до закладів усіх форм власності: під час повітряних тривог має проводитися евакуація відвідувачів та персоналу до укриттів. У разі порушення цієї вимоги будемо вживати заходи включно з кримінальними справами та закриттям закладів.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова (на фото вище) сьогодні, 28 червня, відвідала місце трагедії у нашому місті. Також на місці уже працюють слідчі, зокрема, до Кременчука відрядили команду фахівців із Головного слідчого управління СБУ.

СБУ розпочала розслідування воєнного злочину окупантів – ракетного обстрілу цивільних об’єктів у Кременчуці. Провадження відкрили за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Амстор слідство повітряна тривога розслідування СБУ
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