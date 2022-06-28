Слідство встановило, що адміністрація «Амстора» не закривала його на час тривог

Мер Кременчука заявив, що у місті зачинятимуть ті заклади, які не евакуюють працівників та відвідувачів під час тривог
Слідству стало відомо, що адміністрація «Амстора» сповістила у чаті ТРЦ, що з 23 червня супермаркет не буде зачинятися під час повітрянної тривоги.
Про це написав міський голова Віталій Малецький, додавши відповідний скрін і назвавши це жахом:
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова (на фото вище) сьогодні, 28 червня, відвідала місце трагедії у нашому місті. Також на місці уже працюють слідчі, зокрема, до Кременчука відрядили команду фахівців із Головного слідчого управління СБУ.
СБУ розпочала розслідування воєнного злочину окупантів – ракетного обстрілу цивільних об’єктів у Кременчуці. Провадження відкрили за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер