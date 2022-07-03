102 рази прострелили путіна: у Кременчуці відбулися змагання зі стрільби

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 252

Минулими вихідними, 26 червня, вперше у Кременчуці відбувся турнір з високоточної стрільби «STEEL SHOOTER». Організатором змагань «Сталевий стрілок» виступила бігова спільнота «STEEL RUNERS».

Дистанція пострілу - 100 м (з оптикою). Кожен з учасників міг зробити три постріли, а переможець визначається за сумою трьох пострілів.

Основна мета змагань – привернути увагу до проведення володіння зброєю в такий час. Щоб мотивація під час змагань була кращою, то кременчужани стріляли у незвичну мішень – зображення воєнного злочинця володимира путіна.