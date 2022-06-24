У Кабміні озвучили приблизні терміни вступу України до ЄС і розказали про переваги нового статуса

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 522

Рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата на входження до ЄС, яке глави держав та урядів Європейського Союзу ухвалили учора ввечері, дає Україні додаткові можливості для впровадження реформ та інвестиційної привабливості.

Очікуваний термін вступу України до Європейського Союзу - 2029 рік. Про це заявила генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк в ефірі телемарафону у четвер, 23 червня.

- Раніше - малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яке потрібно прийняти та імплементувати. Ми повинні жити за європейськими законами, - сказала вона.

При цьому Форсюк уточнила, що відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року.

За словами гендиректора, набуття Україною статусу кандидата в члени Євросоюзу юридично закріплює європейську перспективу та відкриває доступ до структурних фондів.

- Статус кандидата посилить позицію України у мирних переговорах, - наголосила Форсюк.

Як повідомлялося, глави держав та урядів Європейського Союзу у четвер ухвалили рішення щодо надання Україні статусу країни-кандидата на входження до ЄС.