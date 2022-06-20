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Менше ніж за добу «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав допомогу кременчужанам-штурмовикам із ЗСУ

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 234

 

Потрібні для захисників України речі закупили на суму майже 8 тисяч грн

Вчора, на сайті «Кременчуцького Телеграфу» ми написали, що терміново збираємо допомогу кременчужанам з 5-го окремого штурмового полку.

Необхідні речі просили приносити до редакції Видавничого дому «Приватна газета».

І менше ніж за добу потрібні речі та кошти були зібрані завдяки небайдужим кременчужанам.

Так, придбано для наших земляків-штурмовиків:

Розгрузки: 2 штуки по 1100 грн = 2200 грн

Рукавички тактичні:  2 пари по 640 грн  = 1280 грн

Турнікети: 10 штук по 250 грн = 2500 грн

Турнікети: 20 штук по 70 грн = 1400 грн

Карабіни: 16 штук по 22 грн = 352 грн

Усього витрачено на спорядження для військових: 7732 грн

Від редакції додали ще печива та засобів гігієни.

Усе це відправлено для наших захисників.

Дякуємо небайдужих кременчужан за підтримку!

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: допомога ЗСУ благодійність
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