Менше ніж за добу «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав допомогу кременчужанам-штурмовикам із ЗСУ

Вчора, на сайті «Кременчуцького Телеграфу» ми написали, що терміново збираємо допомогу кременчужанам з 5-го окремого штурмового полку.
Необхідні речі просили приносити до редакції Видавничого дому «Приватна газета».
І менше ніж за добу потрібні речі та кошти були зібрані завдяки небайдужим кременчужанам.
Так, придбано для наших земляків-штурмовиків:
Розгрузки: 2 штуки по 1100 грн = 2200 грн
Рукавички тактичні: 2 пари по 640 грн = 1280 грн
Турнікети: 10 штук по 250 грн = 2500 грн
Турнікети: 20 штук по 70 грн = 1400 грн
Карабіни: 16 штук по 22 грн = 352 грн
Усього витрачено на спорядження для військових: 7732 грн
Від редакції додали ще печива та засобів гігієни.
Усе це відправлено для наших захисників.
Дякуємо небайдужих кременчужан за підтримку!
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер