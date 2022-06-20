Менше ніж за добу «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав допомогу кременчужанам-штурмовикам із ЗСУ

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 234

Потрібні для захисників України речі закупили на суму майже 8 тисяч грн

Вчора, на сайті «Кременчуцького Телеграфу» ми написали, що терміново збираємо допомогу кременчужанам з 5-го окремого штурмового полку. Необхідні речі просили приносити до редакції Видавничого дому «Приватна газета». І менше ніж за добу потрібні речі та кошти були зібрані завдяки небайдужим кременчужанам. Так, придбано для наших земляків-штурмовиків: Розгрузки: 2 штуки по 1100 грн = 2200 грн Рукавички тактичні: 2 пари по 640 грн = 1280 грн Турнікети: 10 штук по 250 грн = 2500 грн Турнікети: 20 штук по 70 грн = 1400 грн Карабіни: 16 штук по 22 грн = 352 грн Усього витрачено на спорядження для військових: 7732 грн Від редакції додали ще печива та засобів гігієни. Усе це відправлено для наших захисників. Дякуємо небайдужих кременчужан за підтримку!

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