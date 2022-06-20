В Україні створили «Книгу катів українського народу» з даними російських воєнних злочинців

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Генпрокурора України наразі розслідують понад 1700 справ про воєнні злочини росії

В Україні запрацював сайт з даними про російських воєнних злочинців «Книга катів українського народу».

Вчинення воєнних злочинів проти України представники росії розпочали 24 лютого 2022 року. Згідно з даними Генерального прокурора України наразі розслідують понад 1700 справ про воєнні злочини росії. Зафіксовані численні випадки руйнувань житлової інфраструктури, вбивств мирних жителів та мародерства з боку російських військових на тимчасово захопленій українській території.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони на своїй сторінці у Фейсбуці.