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В Україні створили «Книгу катів українського народу» з даними російських воєнних злочинців

Сьогодні, 16:42 Переглядів: 240

 

Генпрокурора України наразі розслідують понад 1700 справ про воєнні злочини росії

В Україні запрацював сайт з даними про російських воєнних злочинців «Книга катів українського народу».

Вчинення воєнних злочинів проти України представники росії розпочали 24 лютого 2022 року. Згідно з даними Генерального прокурора України наразі розслідують понад 1700 справ про воєнні злочини росії. Зафіксовані численні випадки руйнувань житлової інфраструктури, вбивств мирних жителів та мародерства з боку російських військових на тимчасово захопленій українській території.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони на своїй сторінці у Фейсбуці.

- Проєкт «Книга катів українського народу» збирає докази злочинів та інформацію про тих, хто їх скоїв. Сайт містить детальну та верифіковану інформацію. Тут буде кожен причетний до злочинів проти українського народу.

Упорядники книги запрошують громадян, які постраждали від російських окупантів, надавати свідчення вчинення загарбниками воєнних злочинів проти мирних мешканців України, йдеться у повідомленні.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони книга воєнні злочини
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