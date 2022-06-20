Ворог розгорнув новий ракетний дивізіон у брянській області

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 0

В готовності до завдання ракетних ударів по обʼєктах на території України утримуються 5 носіїв крилатих ракет морського базування

У брянській області ворог розгорнув до зенітного ракетного дивізіону ЗРК С-300В4. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6.00 20 червня .

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону у брянській та курській областях.